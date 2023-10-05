В Ростовской области нашли живым пропавшего 13-летнего мальчика

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В Ростовской области нашли живым пропавшего без вести 13-летнего мальчика. Информации о местонахождении Евгения Щ. не было около суток.Подросток проживает в селе Николаевка Неклиновского района. Пока взрослые были на работе днем 4 октября, он взял из дома деньги и пошел гулять. Когда родители вернулись домой, они обнаружили, что сына нет дома. Когда дозвониться не удалось, родственники забили тревогу. Родители написали заявление в полицию. Затем к поискам Евгения подключились волонтеры.Почти сутки десятки людей прочесывали улицы в попытках отыскать мальчика.О том, что шестиклассника удалось найти, стало известно только днем 5 октября. Где все это время пропадал подросток, не сообщается.