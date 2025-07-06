В Ростове нашли живой пропавшую без вести 13-летнюю девочку подростка

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В Ростове-на-Дону обнаружили живой 13-летнюю девочку, которая считалась пропавшей. Вероника Р. не давала о себе знать с первого дня июля.В этот день она покинула свой дом, чтобы проводить свою знакомую, но домой так и не вернулась. Днем 6 июля Следственный комитет Ростовской области сообщил об обнаружении школьницы в добром здравии.По предварительным данным, в отношении несовершеннолетней не было совершено никаких противозаконных действий.