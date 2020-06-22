На нескольких участках трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы
В Ростовской области на нескольких участках трассы М-4 «Дон» начался ремонт. О дорожных работах сообщили в донской ГИБДД 24 июня.
Так, затруднения в движении возникнут на 888-м, 979-м и 960-м километрах федеральной автодороги. Также работы ведутся с 1024 по 1026 километры и на нескольких участках с 1072 по 1091 километр.
Кроме этого, дорожные работы проводятся на участках с 222 по 227 и с 303 по 309 километры трассы А-260 (Волгоград – Каменск – гр. С Украиной), а также с 71 по 75 километр автодороги «Азов-Староминская».
Как сообщалось ранее, из-за ремонта закрыто движение на правом мосту через реку Кундрючья в направлении Краснодара в Красносулинском районе. На этом участке трассы изменилась схема движения.
Добавим, что ежегодно летом ремонт на трассах в Ростовской области становится причиной многокилометровых пробок.