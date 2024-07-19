Минприроды зафиксировало повышенный уровень загрязнения от пожара на нефтебазе в Азове

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В распоряжении Donday появились результаты лабораторных исследований состояния воздуха в Азове после крупного пожара на нефтебазе.Ранним утром 18 июня после атаки беспилотных летательных аппаратов в Азове произошёл пожар в резервуаре с нефтью. Площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС боролись с огнём более трёх дней.По данным регионального Роспотребнадзора, после серьёзного пожара уровень загрязнённости воздуха не повысился. Но исследования Министерства экологии и природных ресурсов Ростовской области утверждают другое.Корреспонденту Donday сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Ростовской области, что в июне был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха в Азове.По результатам лабораторных исследований проб, взятых в трех точках города в прошлом месяце, выявлен повышенный уровень загрязненности.— Как сообщило ведомство, наблюдение велось по девяти взвешенным загрязняющим веществам, которые были взяты в трех точках города: в переулке Седошенко, на улице Черноморской, а также на улице Московской, — сообщили в ведомстве. — По результатам государственного мониторинга атмосферного воздуха в Азове за июнь уровень загрязнения атмосферы был повышенный.Мониторинг был проведён именно в июне, когда в городе полыхала нефтебаза. Вероятно, выбросы нефтепродуктов при горении повлияли на результаты исследований. Неизвестно, как такое состояние атмосферы могло повлиять на здоровье людей и животных. Многие жители города жаловались на плохое самочувствие и головные боли из-за неприятного запаха.