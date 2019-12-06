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В Ростовской области на канцелярию для МВД потратят 10,6 млн рублей

В Ростовской области на канцелярию для МВД потратят 10,6 млн рублей
В Ростовской области на канцелярские товары для донского управления МВД России потратят 10,6 миллиона рублей. Средства на ручки и карандаши выделили из федерального бюджета.

Согласно техническому заданию на сайте госзакупок заказчик – центр хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства. Среди объектов закупки - 49 наименований, включающих около 180 тысяч ручек, карандашей, бутылочек клея, блокнотов, корректоров и прочего. Все принадлежности должны соответствовать заявленным в закупке требованиям.

Поставщика канцелярских товаров определят 9 декабря. Он сам доставит их в ведомство в течение трех рабочих дней с момента получения заявки на отгрузку товара.

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