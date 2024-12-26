В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась адская пробка

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла огромная пробка. Свидетели сообщают, что затруднения в движении начались с раннего утра.Затор протянулся более чем на 15 километров в районе Красного Сулина. Автомобили двигаются с максимальной скоростью лишь до десяти километров в час в сторону Ростова-на-Дону, от хутора Пролетарка до поселка Горный.По словам очевидцев, главной причиной образовавшейся пробки стали ремонтные работы на дороге. С самого утра рабочие перекрыли участок трассы.Водителям, которые уже столкнулись с затором, рекомендуют оставаться спокойными и найти способы отвлечься. Тем, кто еще не попал в эту «дорожную ловушку», стоит рассмотреть альтернативные маршруты.