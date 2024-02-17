В Ростовской области на границе с ДНР 19 февраля изменится схема движения

Фото: ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

В Ростовской области на границе с ДНР изменится схема движения. Информацию об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».Движение будет перекрыто в Неклиновском районе на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» 19 февраля во второй половине дня. Неудобства связаны с капитальным ремонтом моста через реку Мокрый Еланчик.Движение транспорта организуют по временному мосту и автоподходам к нему.Сооружение начали ремонтировать еще в 2023 году. Сейчас специалисты планируют заменить изношенные несущие конструкции моста на существующих двух полосах движения и устроить две дополнительные полосы.