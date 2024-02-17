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В Ростовской области на границе с ДНР 19 февраля изменится схема движения

В Ростовской области на границе с ДНР 19 февраля изменится схема движения
В Ростовской области на границе с ДНР изменится схема движения. Информацию об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

Движение будет перекрыто в Неклиновском районе на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» 19 февраля во второй половине дня. Неудобства связаны с капитальным ремонтом моста через реку Мокрый Еланчик.

Движение транспорта организуют по временному мосту и автоподходам к нему.

Сооружение начали ремонтировать еще в 2023 году. Сейчас специалисты планируют заменить изношенные несущие конструкции моста на существующих двух полосах движения и устроить две дополнительные полосы.
Фото: ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».
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