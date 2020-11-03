В Ростовской области мужчина умер в больнице, упав с лестницы

В Ростовской области падение мужчины с лестницы закончилось трагедией. Происшествие случилось в Октябрьском районе еще 31 октября, однако подробности ЧП стали известны только сейчас.Как сообщает собственный источник Rostov.ru, в больницу доставили 45-летнего жителя хутора Киреевка. Мужчина был без сознания. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, характерную при падении. Несмотря на все усилия медиков, спасти хуторянина не удалось - он скончался в больнице.Как выяснилось, в день трагедии он выпивал дома со своей знакомой. Что случилось в ходе или после застолья, неизвестно. Однако мужчину уже в бессознательном состоянии нашли около лестницы.В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Идет розыск возможных свидетелей ЧП.