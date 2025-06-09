В ходе СВО погиб 20-летний боец из Пролетарска Ростовской области

Фото: Наша неделя. Пролетарск

В зоне специальной военной операции погиб 20-летний боец из Ростовской области, Михаил Голубцов. Он получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.Михаил родился в Пролетарском районе. Подписав контракт с Министерством обороны, он отправился на спецоперацию. Он был смертельно ранен 23 января, когда выполнял боевое задание.По информации издания «Наша Неделя. Пролетарск», прощание с бойцом состоится 10 июня в 13:30 в Пролетарске, по адресу: улица Октябрьская, 112.