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В ходе СВО погиб 20-летний боец из Пролетарска Ростовской области

В ходе СВО погиб 20-летний боец из Пролетарска Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб 20-летний боец из Ростовской области, Михаил Голубцов. Он получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.

Михаил родился в Пролетарском районе. Подписав контракт с Министерством обороны, он отправился на спецоперацию. Он был смертельно ранен 23 января, когда выполнял боевое задание.

По информации издания «Наша Неделя. Пролетарск», прощание с бойцом состоится 10 июня в 13:30 в Пролетарске, по адресу: улица Октябрьская, 112.
Фото: Наша неделя. Пролетарск
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