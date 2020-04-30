В Ростовской области коронавирус выявили у 121 медработника
В донском регионе более ста медицинских работников заразились коронавиусом. По данным на 6 мая, общее число инфицированных сотрудников медучреждений составляет 121. Такую информацию сообщил министр здравоохранения Ростовской области.
В регионе ввели еженедельное обследование персонала на COVID-19. В муниципальных организациях здравоохранения было выявлено 103 заболевших, в федеральных — 17, в частной стоматологической клинике — 1. В большей части случаев болезнь протекает бессимптомно.
- Наибольшее количество заражённых коронавирусом медицинских работник — в Ростове-на-Дону (24), - отметил министр. - Случаи также зафиксированы в Кашарском, Веселовском, Волгодонском, Матвеево-Курганском районах, а также в Звереве, Зернограде и Волгодонске.
В муниципалитетах коронавирусом заразились в общей сложности 19 врачей, 44 человека из числа среднего медицинского персонала и 40 — из числа младшего. Часть из них - в госпиталях. Отмечается, что были инциденты, когда сотрудники больниц не соблюдали все меры безопасности, вследствие чего заболели. Например, COVID-19 диагностируют, в частности, у работников «скорой» и лабораторий, которые контактировали с инфицированными.