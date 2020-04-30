Стало известно, где в Ростовской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Появилась обновлённая карта территорий Ростовской области, на которых выявили случаи заболевания COVID-19. За последние сутки заражённых зафиксировали в 20 населённых пунктах. Всего в регионе зарегистрировано 1 263 инфицированных, из них 85 получили диагноз за последние сутки.Новые больные зафиксированы в Ростове-на-Дону (15), Веселовском (11), Азовском (10), Константиновском районах (18), Волгодонске (7), Волгодонском районе (6), Таганроге (4), Азове, Сальском и Матвеево-Курганском районах (по 3), Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Мясниковском и Миллеровском районах (по 2), Шолоховском, Кагальницком, Красносулинском, Мартыновском и Белокалитвинском районах (по 1).От новой коронавирусной инфекции в Ростовской области скончались уже десять человек.