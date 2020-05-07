В Ростовской области коронавирус диагностирован у 126 детей
На Дону коронавирусом болеют 126 детей. Из общего числа заболевших дети составляют 7,5%.
Такие данные на 9 мая опубликовало правительство Ростовской области. Всего на сегодняшний день в регионе 1 674 заражённых. Большинство из них - 773 человека – пациенты в возрасте от 18 до 45 лет (46,2%). Ещё 564 заболевших относятся к категории от 46 до 65 лет (33,7%), 147 случаев приходится на людей в возрасте от 66 до 79 лет (8,8%) и только 64 (3,8%) пациента старше 80 лет.
Как сообщалось ранее, большинство детей переносят заболевание легко. Все они находятся под наблюдением врачей дома.
Напомним, по данным на 9 мая, в Ростовской области зарегистрировано 19 смертей в результате коронавируса. Случаи приходятся на пациентов в возрасте от 47 лет до 91 года. Все пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания и поздно обратились за медицинской помощью.