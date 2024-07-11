Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области к помилованию рекомендовали двух осужденных

В Ростовской области к помилованию рекомендовали двух осужденных
В Ростовской области из семи осужденных, подавших ходатайство на помилование, рекомендовали двух. Заседание по вопросу помилования состоялось 9 июля.

Положительное заключение по ходатайствам получили мужчина и женщина. Они были осуждены условно, с испытательным сроком.

— Оба они положительно характеризуются по месту жительства, имеют на иждивении несовершеннолетних детей, занимаются общественно-полезной деятельностью, ранее не были судимы и не представляют опасности для общества, — прокомментировали в региональном правительстве.

Остальные пять ходатайств рекомендовали отклонить. Все семь прошений губернатор области рассмотрит повторно. После этого документы передадут президенту РФ для принятия окончательного решения.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.