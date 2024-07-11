В Ростовской области к помилованию рекомендовали двух осужденных

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В Ростовской области из семи осужденных, подавших ходатайство на помилование, рекомендовали двух. Заседание по вопросу помилования состоялось 9 июля.Положительное заключение по ходатайствам получили мужчина и женщина. Они были осуждены условно, с испытательным сроком.— Оба они положительно характеризуются по месту жительства, имеют на иждивении несовершеннолетних детей, занимаются общественно-полезной деятельностью, ранее не были судимы и не представляют опасности для общества, — прокомментировали в региональном правительстве.Остальные пять ходатайств рекомендовали отклонить. Все семь прошений губернатор области рассмотрит повторно. После этого документы передадут президенту РФ для принятия окончательного решения.