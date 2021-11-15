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В Ростовской области экс-судебный пристав отменила собственный штраф

В Ростовской области экс-судебный пристав отменила собственный штраф

В Ростовской области экс-судебный пристав отменила собственный штраф. Об этом сообщили в региональном управлении СК 16 ноября.

По версии следствия, в отношении женщины был выписан штраф за отказ пройти медицинскую экспертизу на наличие алкоголя в крови по требованию сотрудников ДПС. Но она выполнять предписания не собиралась.экс-пристав подделала постановление об окончании исполнительного производства в связи с истечением срока давности.

Но махинации женщины вскрылись и на нее завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

-Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Фото:r56.fssp.gov.ru
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