В Ростовской области экс-главу поселения осудили за надбавки к своей зарплате

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В донском регионе осудили бывшего руководителя Верхнесеребряковского сельского поселения. Его обвинили в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения.Следствие считает, что Юрий Сорокин самолично увеличил свою заработную плату в период с мая 2015-го по июль 2017-го и с августа 2017-го по сентябрь 2018-го. Надбавка начислялась якобы за работу с секретными документами. За счет такой схемы он незаконно получил примерно сорок тысяч рублей.Спустя недолгое время обман раскрыли, и Сорокин был задержан правоохранителями.В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что Сорокина приговорили к двум годам лишения свободы. С учетом смягчающих обстоятельств наказание Юрий Сорокин будет отбывать условно с испытательным сроком три года.Приговор уже вступил в законную силу.