В Ростовской области из всех женщин больше половины являются незамужними

Фото: Ростов ру.

В преддверии 8 Марта Ростовстат посчитал, сколько проживает в нашей области незамужних ростовчанок. Результаты оказались поразительными. Больше одного миллиона женщин либо одиноки, либо живут в гражданском браке.Согласно данным статистов, на Дону проживают 2,2 миллиона женщин. Из этого числа только 53,2% процента проживают в официальном или гражданском браке. А если учитывать, что сожительство не является официальным браком, получается больше 50% женского населения Дона считаются незамужними женщинами.Ответа на вопрос, почему девушки не хотят выходить замуж, так и не найдено. Возможно, причина кроется в том, что большинство мужчин являются приверженцами «свободных» отношений. По статистике за 2022 год, считается, что девушки созревают к семейным отношениям намного раньше.Еще одна причина – в современном обществе женщины отдают предпочтение карьере, социальному положению и финансовому благополучию.Напомним, в донском регионе с января по сентябрь 2023 года заключили браки 21 265 пар. Однако, в это же время развелись 14 608 пар. По статистике, самая большая вероятность развестись в первые три года. Основные причины заключаются в утрате супружеских чувств, финансовых трудностях и несовпадении взглядов на жизнь.