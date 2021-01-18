В Ростовской области ищут родных пациентки больницы в ЛНР

В Ростовской области разыскивают родных пожилой женщины, которая оказалась в больнице Алчевска (ЛНР). По мнению Натальи Ковалевой, ее отец живет в Каменске-Шахтинском.Женщина была найдена на улице. В больнице, куда ее доставили, она рассказала, что родные живут в Ростовской области, а брат – в Германии. Наталья сама попросила бросить клич и помочь ей найти родственников. Если близких не найдут, женщина рискует попасть в приют.Пенсионерке на вид – около 60 лет, у нее светло-русые, коротко пострижены, глаза карие.Если вам что-либо известно о родственниках Натальи, сообщите по телефонам: +38-072-174-87-51 (медсестра Наталья Хоменко, ЛНР); +38-064-429-90-02 (отделение неврологии Алчевской горбольницы).