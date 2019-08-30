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В Ростове и области ищут родственников женщины с амнезией

В Ростове и области ищут родственников женщины с амнезией
В Ростове и области разыскивают родственников женщины с амнезией. Родных Раи (так она назвалась) ищут во всех уголках России с 2015 года.

По данным волонтеров, женщину, страдающую потерей памяти обнаружили четыре года назад в городе Щекино. С тех пор она находится в
медучреждении. Она не помнит откуда родом и кто ее близкие.

На вид женщине 40-50 лет, телосложение плотное, глаза карие, волосы короткие. Если вы ее узнали, или знаете ее родственников, то сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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