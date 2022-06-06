В Ростовской области ищут 36-летнего мужчину, пропавшего по пути в Краснодарский край

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области разыскивают 36-летнего мужчину, без вести пропавшего по пути в Краснодарский край. Владимир Быханов не выходит на связь почти две недели.Мужчина жил в Оренбургской области. 28 мая он собирался поехать на юг России. Предположительно, он направлялся через Ростовскую область в Краснодарский край. Родные не знают, добрался ли Владимир до Кубани и выехал ли за пределы Оренбургской области. Когда родственник не отвечал на звонки несколько дней, они забили тревогу. Близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились отряды добровольцев. Мужчину разыскивают сразу в трех регионах.У Владимира короткие русые волосы, голубые глаза. Рост пропавшего составляет 186 сантиметров, телосложение среднее. Во что он был одет, неизвестно. С собой мужчина взял черную дорожную сумку и свои документы.Если вы видели Владимира Быханова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.