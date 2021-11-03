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В Ростовской области ищут 30-летнего мужчину из Грозного

В Ростовской области ищут 30-летнего мужчину из Грозного
В Ростовской области ищут 30-летнего мужчину из Чеченской Республики. Сайдаш Исдангериев ушел из дома в Грозном 4 ноября и не вернулся обратно. Есть вероятность, что он отправился в донской регион.

Рост разыскиваемого - 175 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-каштановые, с проседью.

В день исчезновения он был одет в бежевый свитер, синюю куртку с капюшоном и черные спортивные штаны, обут в коричневые шлепанцы.

Если вы видели или знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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