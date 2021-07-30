В Ростовской области ищут 57-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину. 14 июля Игорь Бакаев ушел из дома в городе Волгодонске и не вернулся обратно. Никто не знает, где он может находиться.Рост разыскиваемого - 173 сантиметра, телосложение среднее, волосы каштановые, с проседью, глаза зеленые.В чем он был одет, когда пропал, не знают ни близкие, ни знакомые.Если вы знаете, где может находиться Игорь, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.