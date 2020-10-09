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В Ростовской области ещё у 274 человек выявили коронавирус

В Ростовской области ещё у 274 человек выявили коронавирус
С каждым днём в Ростовской области растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки диагноз «COVID-19» подтвердился ещё у 274 жителей. Соответствующая информация появилась на портале стопкоронавирус.рф 12 октября.

В донском регионе за весь период пандемии специалисты выявили 24 898 случаев заболевания опасным вирусом. В России этот показатель с нарастающим итогом достиг 1 312 310, в том числе за последние сутки в стране заразились 13 592 жителя.

Напомним, Ростовская область по-прежнему находится на втором этапе снятия ограничений. Дончане обеспокоены эпидситуацией в своём регионе, поэтому попросили губернатора Василия Голубева вернуть карантинные меры.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области новые заражённые

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