За сутки в Ростовской области коронавирус подтвердился у 184 жителей

В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 184 случая заражения коронавирусной инфекцией.По данным на 4 июня, всего в регионе выявлено 5 557 случаев заражения новым вирусом. Инфицированные есть во всех городах и районах области.Накануне на Дону вырос коэффициент распространения коронавируса. Всю предыдущую неделю этот показатель держался на уровне меньше единицы. Если в понедельник, 1 июня, он равнялся 0,9, то во вторник – уже 1,09, а в среду – 1,2.Этот показатель не позволяет снять введённые ранее ограничения. В то же время значительно снизилось число инфицированных в городах и районах области.Добавим, что в России, по данным на 4 июня, за последние сутки диагноз подтвердился у 8 831 человека. Всего в стране зарегистрировано 441 108 случаев заражения коронавирусом. За весь период скончались 5 384 пациента.