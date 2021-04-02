В Ростовской области еще у 241 жителя выявили коронавирус

В Ростовской области зафиксировали еще 241 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в регионе достигло 81 803.Среди новых заразившихся: 28,6% - жители области в возрасте от 18 до 45 лет еще 36,9% - от 46 до 65 лет. Также вирус выявили у 21,2% дончан возрастом от 66 до 79 лет, 4,6% пенсионеров старше 80 лет. На 4 апреля диагноз "коронавирус"подтвердился еще у 20 детей.Чаще всего люди переносят болезнь в легкой форме с симптомами ОРВИ: кашель, повышение температуры и насморк. Но бывают трудные случаи, когда у пациентов возникает дыхательная недостаточность на фоне сильной пневмонии. Их госпитализируют в больничные стационары. Среди дончан таких инфицированных 1 924.