В Ростовской области еще 298 человек выздоровели от коронавируса

Число вылечившихся от коронавируса дончан увеличилось почти на 300 человек. Об этом 12 ноября сообщило региональное правительство.За период пандемии с COVID-19 справились уже 27 440 человек, из которых 298 выздоровели за последние 24 часа.В стационарах проходят лечение 1 836 жителей Ростовской области. При этом 157 пациентов в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Коронавирус также не сдает своих позиций. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 305 человек и нарастающим итогом достигло 34 347.Кроме того, 20 561 житель донского региона находится под наблюдением врачей с подозрениями на COVID-19. К ним относятся люди, у которых хотя бы один из трех тестов на коронавирус показал положительный результат, либо те, у кого явные симптомы заболевания.