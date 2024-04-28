Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове объявили режим повышенной готовности

В Ростове объявили режим повышенной готовности
Власти Ростова-на-Дону объявили о переводе городских служб в режим повышенной готовности с 27 апреля до 13 мая. Это решение направлено на обеспечение безопасности во время предстоящих праздничных мероприятий, включая праздники Весны и Труда, а также День Победы. Об этом сообщил глава городской администрации, Алексей Логвиненко.

Логвиненко отметил, что аварийные бригады коммунальных служб, спасатели и пожарные готовы к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации. Он также подчеркнул, что под контролем находится работа городских систем жизнеобеспечения, включая электро- и водоснабжение жилых зданий и социальных объектов.

В свете особого противопожарного режима, введенного на всей территории области с 28 апреля, власти усиливают меры безопасности. Для этих целей будут активизированы патрулирование межведомственных оперативных групп в зонах массового отдыха, садовых участках, прилегающих к городским лесам и других территориях, подверженных угрозе лесных пожаров.
в
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.