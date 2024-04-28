В Ростове объявили режим повышенной готовности

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Власти Ростова-на-Дону объявили о переводе городских служб в режим повышенной готовности с 27 апреля до 13 мая. Это решение направлено на обеспечение безопасности во время предстоящих праздничных мероприятий, включая праздники Весны и Труда, а также День Победы. Об этом сообщил глава городской администрации, Алексей Логвиненко.Логвиненко отметил, что аварийные бригады коммунальных служб, спасатели и пожарные готовы к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации. Он также подчеркнул, что под контролем находится работа городских систем жизнеобеспечения, включая электро- и водоснабжение жилых зданий и социальных объектов.В свете особого противопожарного режима, введенного на всей территории области с 28 апреля, власти усиливают меры безопасности. Для этих целей будут активизированы патрулирование межведомственных оперативных групп в зонах массового отдыха, садовых участках, прилегающих к городским лесам и других территориях, подверженных угрозе лесных пожаров.