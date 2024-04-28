В зоне СВО погиб военный из Ростовской области

Фото: Соцсети.

Еще один житель Ростовской области стал жертвой СВО. Родные сообщили о гибели 41-летнего солдата Константина Волошенко. Трагическая смерть донского бойца произошла в ходе боевых действий возле Бахмута в 2023 году.Волошенко - уроженец станицы Обливской. Впоследствии перебрался в Ростов, где проживал вместе с семьей и детьми. Он служил в воинской части № 22494, расположенной в селе Князе-Волконском Хабаровского края. Был направлен на СВО.В ходе столкновений в районе Клещеевки под Бахмутом Волошенко получил ранение, ставшее для него смертельным. Посмертно Константин был награжден орденом Мужества.