На трассе под Новочеркасском водитель кроссовера пострадал в ДТП

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области водитель кроссовера пострадал в аварии. ДТП случилось 27 апреля около 8:00 в Аксайском районе.Этим утром 33-летний мужчина за рулем «Рено Дастер» ехал по М-4 «Дон». Когда он свернул в сторону Новочеркасска, то не справился с управлением. Машину занесло, и она вылетела в кювет и перевернулась.Очевидцы вызвали экстренные службы. Как выяснилось, водитель получил травмы. Прибывшие медики отвезли пострадавшего в больницу.По информации УГИБДД по Ростовской области, мужчина находился за рулем в утомленном состоянии. Вероятно, водитель стал засыпать в пути.