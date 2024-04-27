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На трассе под Новочеркасском водитель кроссовера пострадал в ДТП

На трассе под Новочеркасском водитель кроссовера пострадал в ДТП
В Ростовской области водитель кроссовера пострадал в аварии. ДТП случилось 27 апреля около 8:00 в Аксайском районе.

Этим утром 33-летний мужчина за рулем «Рено Дастер» ехал по М-4 «Дон». Когда он свернул в сторону Новочеркасска, то не справился с управлением. Машину занесло, и она вылетела в кювет и перевернулась.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Как выяснилось, водитель получил травмы. Прибывшие медики отвезли пострадавшего в больницу.

По информации УГИБДД по Ростовской области, мужчина находился за рулем в утомленном состоянии. Вероятно, водитель стал засыпать в пути.
Фото: Rostov.ru.
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