Фото: соцсети

Мужчина с палкой преследовал автомобили в Коммунистической улице в Ростове. Инцидент произошел днем 26 апреля.По словам очевидцев, ростовчанин бегал по оживленной дороге с деревянной палкой. Разбушевавшийся гражданин ударил проезжающий мимо автомобиль. Водители пытались не обращать на него внимания, но мужчина начал преследовать машину.Владельцы легковушек сообщили о случившемся в полицию. По сообщению ГУ МВД по Ростовской области, действия гражданина были пресечены.Неизвестно, сколько автомобилей было повреждено.