Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Мужчина с палкой преследовал автомобили в Коммунистической улице в Ростове

Мужчина с палкой преследовал автомобили в Коммунистической улице в Ростове
Мужчина с палкой преследовал автомобили в Коммунистической улице в Ростове. Инцидент произошел днем 26 апреля.

По словам очевидцев, ростовчанин бегал по оживленной дороге с деревянной палкой. Разбушевавшийся гражданин ударил проезжающий мимо автомобиль. Водители пытались не обращать на него внимания, но мужчина начал преследовать машину.

Владельцы легковушек сообщили о случившемся в полицию. По сообщению ГУ МВД по Ростовской области, действия гражданина были пресечены.

Неизвестно, сколько автомобилей было повреждено.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.