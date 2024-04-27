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Жители Ростова 27 апреля стали свидетелями пыльной бури

Жители Ростова 27 апреля стали свидетелями пыльной бури
Жители Ростова поделились снимками погодного явления, похожего на пыльную бурю. Кадры горожане опубликовали в соцсетях 27 апреля.

В кадре видно, что Левобережье и Батайск буквально скрылись за серой дымкой. Местные жители думают, что на Ростов опустилась пыльная буря.

- Вероятно, пески из Сахары всё же добрались и до Ростова, - сообщают жители в соцсетях.

Несколькими днями ранее пыльная буря поднялась в Сахаре, накрыла Грецию, Республику Крым, Краснодарский край и Белгородскую область.

Отметим, что сильная пыльная буря ранее наблюдалась в сентябре 2020 года. Из-за непогоды повалило сотни деревьев, а также случились коммунальные аварии. На улице было практически невозможно находиться из-за песка, который летел в глаза пешеходам.
Фото: СоцСети
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