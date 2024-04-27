Жители Ростова 27 апреля стали свидетелями пыльной бури

Фото: СоцСети

Жители Ростова поделились снимками погодного явления, похожего на пыльную бурю. Кадры горожане опубликовали в соцсетях 27 апреля.В кадре видно, что Левобережье и Батайск буквально скрылись за серой дымкой. Местные жители думают, что на Ростов опустилась пыльная буря.- Вероятно, пески из Сахары всё же добрались и до Ростова, - сообщают жители в соцсетях.Несколькими днями ранее пыльная буря поднялась в Сахаре, накрыла Грецию, Республику Крым, Краснодарский край и Белгородскую область.Отметим, что сильная пыльная буря ранее наблюдалась в сентябре 2020 года. Из-за непогоды повалило сотни деревьев, а также случились коммунальные аварии. На улице было практически невозможно находиться из-за песка, который летел в глаза пешеходам.