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В Ростовской области расстреляли автомобиль: погибла 17-летняя девушка

В Ростовской области расстреляли автомобиль: погибла 17-летняя девушка
В Цимлянском районе Ростовской области произошла трагедия: мужчина открыл стрельбу по автомобилю, в котором находилась 17-летняя девушка. В результате стрельбы она погибла. Эту информацию сообщает портал Donday.

Трагедия случилась 28 апреля в селе Паршикове Цимлянского района.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из карабина «Сайга» по автомобилю «Лада Приора». В машине находились люди, в том числе несовершеннолетняя девушка. В результате стрельбы пули попали в нее, от полученных ранений она скончалась.

Полиция уже задержала подозреваемого. Причины его жестокого поступка пока остаются неизвестными.
Фото: Дондей
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