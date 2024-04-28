В Ростовской области расстреляли автомобиль: погибла 17-летняя девушка

Фото: Дондей

В Цимлянском районе Ростовской области произошла трагедия: мужчина открыл стрельбу по автомобилю, в котором находилась 17-летняя девушка. В результате стрельбы она погибла. Эту информацию сообщает портал Donday.Трагедия случилась 28 апреля в селе Паршикове Цимлянского района.Неизвестный мужчина открыл стрельбу из карабина «Сайга» по автомобилю «Лада Приора». В машине находились люди, в том числе несовершеннолетняя девушка. В результате стрельбы пули попали в нее, от полученных ранений она скончалась.Полиция уже задержала подозреваемого. Причины его жестокого поступка пока остаются неизвестными.