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В Ростовской области спасателей переведут в режим повышенной готовности в праздничные дни

В Ростовской области спасателей переведут в режим повышенной готовности в праздничные дни
В Ростовской области спасателей переведут в режим повышенной готовности в праздничные дни. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Более 600 областных спасателей и пожарных будут на круглосуточном дежурстве.

Также круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала организуют на всех предприятиях коммунального комплекса.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков рассказал, что для контроля пожароопасной обстановки, профилактики возникновения природных пожаров, их тушения и защиты от них населенных пунктов на территории области сформирована группировка сил и средств, в которую входят более 20 тысяч человек и около 2 тысяч единиц средств пожаротушения.
Фото: Правительство Ростовской области
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