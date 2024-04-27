Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области спасателей переведут в режим повышенной готовности в праздничные дни. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.Более 600 областных спасателей и пожарных будут на круглосуточном дежурстве.Также круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала организуют на всех предприятиях коммунального комплекса.Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков рассказал, что для контроля пожароопасной обстановки, профилактики возникновения природных пожаров, их тушения и защиты от них населенных пунктов на территории области сформирована группировка сил и средств, в которую входят более 20 тысяч человек и около 2 тысяч единиц средств пожаротушения.