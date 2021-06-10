В Ростовской области от коронавируса умерли еще 12 человек

В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали еще 12 человек. Об этом сообщает Правительство донского региона.В регистре умерших по данным на 12 июня, пять женщин возрастом от 47 до 90 лет и семеро мужчин. Самому старшему из них было 84 года, а самому молодому 65 лет. Все они болели хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других различных систем организма.Напомним, общее число жертв в от коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 4 569 человек. Это около 4% от общего количества заразившихся жителей в регионе.