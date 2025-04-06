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Ростовские пиротехники обезвредили осколочно-фугасную авиабомбу

Ростовские пиротехники обезвредили осколочно-фугасную авиабомбу
Группа ростовских пиротехников успешно нейтрализовала опасный боеприпас, о чём заявили в областном управлении МЧС.

В ходе проведения земельных работ вблизи хутора Фролов в Волгоградской области была обнаружена авиационная бомба осколочно-фугасного типа.

Для проведения операции по обезвреживанию были задействованы четыре специалиста спасательной службы из Ростовской области.

Сотрудники МЧС провели тщательное обследование территории и, помимо авиабомбы, извлекли из земли артиллерийский снаряд, миномётную мину, а также два детонатора от артиллерийских снарядов.

Найденные взрывоопасные предметы были перевезены специалистами в безопасный район, где и были уничтожены с использованием направленного взрыва.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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