Ростовские пиротехники обезвредили осколочно-фугасную авиабомбу

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Группа ростовских пиротехников успешно нейтрализовала опасный боеприпас, о чём заявили в областном управлении МЧС.В ходе проведения земельных работ вблизи хутора Фролов в Волгоградской области была обнаружена авиационная бомба осколочно-фугасного типа.Для проведения операции по обезвреживанию были задействованы четыре специалиста спасательной службы из Ростовской области.Сотрудники МЧС провели тщательное обследование территории и, помимо авиабомбы, извлекли из земли артиллерийский снаряд, миномётную мину, а также два детонатора от артиллерийских снарядов.Найденные взрывоопасные предметы были перевезены специалистами в безопасный район, где и были уничтожены с использованием направленного взрыва.