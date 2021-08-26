На Дону от коронавируса скончались еще 28 жителей

В донском регионе еще 28 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 28 августа, в регистре умерших 16 женщин, которым было от 44 до 86 лет и 12 мужчин. Самому молодому из них был 51 год , а самому старшему 83 года. У всех умерших помимо COVID-19 были диагностированы другие хронические заболевания сердечно-сосудистых и других систем организма.Все в Ростовской области опасный вирус забрал жизни уже 5 903 жителей.