В Ростовской области еще 20 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области еще 20 человек стади жертвами коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона.Л Общее число скончавшихся от опасного заболевания составило 4 815 человек.По данным на 11 июля, в регистре умерших 11 женщин и девять мужчин. Первые были возрастом от 58 до 85 лет. Среди мужчин самому молодому было всего 40 лет. а самому старшему 95. Они болели различными хроническими заболеваниями систем организма, в частности сердечно-сосудистой.Напомним, за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью на территории Ростовской области резко ухудшилась. Из-за этого власти вынуждены были ввести дополнительные коронавирусные ограничения.