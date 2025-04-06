На Левом берегу в Ростове "ГАЗель" опрокинулась на бок после ДТП

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В результате аварии на Левом берегу в Ростове наблюдаются серьезные затруднения в движении автотранспорта. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях.Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло около 15:45 на Левобережной улице. От удара автомобиль "ГАЗель" опрокинулся на бок. По данным региональной ГИБДД, в данном инциденте обошлось без пострадавших.Вследствие ДТП образовалась значительная пробка на Аксайском мосту. По состоянию на 16:00, длина автомобильного затора превысила четыре километра.