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Сотни ростовчан на сутки останутся без холодной воды

Сотни ростовчан на сутки останутся без холодной воды
В Чкаловском микрорайоне Ростова-на-Дону на сутки прекратят подачу холодной воды. Информацию об этом распространила пресс-служба «Ростовводоканала».

Причиной отключения станут работы по обновлению участка водопроводной сети и монтажу запорного оборудования диаметром 200 мм. Отключение водоснабжения намечено на 9 апреля, начиная с 8:30 утра.

Воды не будет на отрезке от улицы Вятской до 2-й Дополнительной; в переулке Днепровском (вдоль железнодорожной линии), на Вятской, 59 (от 2-й Дополнительной до улицы Вятской).

Возобновление подачи воды ожидается 10 апреля к 8:00.

Жителям указанной территории рекомендуется заранее подготовить запас питьевой воды и воды для хозяйственных нужд, чтобы обеспечить себя необходимым количеством на время отсутствия водоснабжения.
Фото: Donday
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