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В Ростовской области еще 16 человек скончались от коронавируса

В Ростовской области еще 16 человек скончались от коронавируса
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 16 человек. О новых данных по COVID-19 за сутки сообщили в донском правительстве.

Жертвами опасной инфекции стали девять женщин от 54 лет до 91 года, а также семеро мужчин от 51 года до 85 лет. У всех умерших были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению заболевания и впоследствии привели к смерти. Всего от коронавируса скончались 9 665 человек, среди которых есть дети.

Стало меньше и ежедневное количество заболевших коронавирусом за сутки. За день число зараженных увеличилось на 290 человек, а нарастающим итогом общее число инфицированных достигло 194 932.
Фото: Donday.
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