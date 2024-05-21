Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропала девочка-подросток из детдома

В Ростовской области без вести пропала девочка-подросток из детдома
В Ростовской области разыскивают девочку-подростка, сбежавшую из детдома. О местонахождении 14-летней Есении Станкевич нет информации вторые сутки.

Воспитанница центра помощи детям в Аксайском районе покинула учреждение утром 20 мая. Сотрудники центра тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Неравнодушные люди помогают распространять в соцсетях ориентировку на пропавшую.

Рост Есении — около 160 сантиметров, телосложение полное. У девочки темно-карие глаза, темные волосы до поясницы. В день исчезновения на ней были серые спортивные штаны, черная футболка с белой надписью и кроссовки белого цвета.

Если вы видели ребенка или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию: 8 (86250) 7-10-04, 8 (86350) 5-40-49, либо 102.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.