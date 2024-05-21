В Ростовской области без вести пропала девочка-подросток из детдома

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области разыскивают девочку-подростка, сбежавшую из детдома. О местонахождении 14-летней Есении Станкевич нет информации вторые сутки.Воспитанница центра помощи детям в Аксайском районе покинула учреждение утром 20 мая. Сотрудники центра тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Неравнодушные люди помогают распространять в соцсетях ориентировку на пропавшую.Рост Есении — около 160 сантиметров, телосложение полное. У девочки темно-карие глаза, темные волосы до поясницы. В день исчезновения на ней были серые спортивные штаны, черная футболка с белой надписью и кроссовки белого цвета.Если вы видели ребенка или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию: 8 (86250) 7-10-04, 8 (86350) 5-40-49, либо 102.