В Шахтах руководитель следственного отдела ушел на пенсию
В Шахтах руководитель следственного отдела покинул пост. Об этом 21 мая сообщил КВУ.
Александр Мелкумян в этот же день написал заявление об увольнении. До этого подполковник юстиции находился в отпуске.
Сотрудник силовой структуры имеет высшее юридическое образование. Он окончил в 2004 году Институт управления, бизнеса и права. В начале карьеры три года трудился в органах прокуратуры Ростовской области. А с сентября 2007-го перешел в СК РФ по региону. Спустя 12 лет службы Александра Мелкумяна назначили руководителем следственного отдела в Шахтах (в мае 2019-го).
Теперь подполковник юстиции отправится на пенсию. Временно исполнять его обязанности будет Иван Федосеев.