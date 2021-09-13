В Ростовской области от коронавируса скончались 35-летний мужчина и еще 25 пенсионеров

Молодой мужчина и еще 25 пенсионеров скончались от последствий коронавируса в Ростовской области. Об этом рассказали в правительстве донского региона.За сутки от опасного вируса умерли 16 женщин в возрасте от 54 до 93 лет и десять мужчин – от 35 до 88 лет. У всех умерших были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению заболевания. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 6 397 человек.Потихоньку идет на спад общее число заболевших в регионе. За сутки коронавирус подхватил 461 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 130 тысяч человек, правда, почти 90% уже победили болезнь.