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В Ростовской области от коронавируса скончались 35-летний мужчина и еще 25 пенсионеров

В Ростовской области от коронавируса скончались 35-летний мужчина и еще 25 пенсионеров
Молодой мужчина и еще 25 пенсионеров скончались от последствий коронавируса в Ростовской области. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

За сутки от опасного вируса умерли 16 женщин в возрасте от 54 до 93 лет и десять мужчин – от 35 до 88 лет. У всех умерших были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению заболевания. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 6 397 человек.

Потихоньку идет на спад общее число заболевших в регионе. За сутки коронавирус подхватил 461 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 130 тысяч человек, правда, почти 90% уже победили болезнь.
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