В Ростовской области двух маленьких девочек после пожара в доме определили в приют
Двух маленьких сестер после пожара в их доме поместили в социально-реабилитационный центр Белокалитвинского района. Мать девочек, Галину Ж., могут лишить родительских прав.
Пожар случился 14 декабря 2020 года в поселке Горняцком. Соседи, увидев густой черный дым, валивший из дома № 158 на улице Шахтной, сразу вызвали спасателей. Многие жители населенного пункта знали, что в небольшом захудалом домике живет многодетная неблагополучная семья.
Пока пожарные ехали на вызов, соседи бросились спасать двух маленьких сестер - единственных детей, которых опека не отобрала у пьющей матери. Спрятавшихся от пожара девочек обнаружили в сарае - испуганных и раздетых.
Как выяснилось, дом загорелся по вине хозяйки. Накануне ЧП женщина пригласила двух собутыльниц. Все это время они выпивали, позабыв о маленьких детях. Мать девочек решила затопить печь, но не уследила за ней. Упавшая искра превратилась в крупный пожар. Вместе с собутыльницами мать в панике выбежала из дома. Однако одна из них неожиданно бросилась в горящее здание и не смогла выбраться из огня. Пожарные, полностью потушив дом, обнаружили ее тело.
Жилище сгорело практически дотла, а его хозяйки и след простыл. Позже ее нашли у других соседей, где горе-мать продолжила пить как ни в чем не бывало.
Дети находятся в приюте уже больше месяца. Ранее суд лишил Галину родительских прав на пятерых дочерей и сыновей.