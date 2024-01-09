Несколько районов Ростовской области остались без электричества из-за непогоды
Несколько районов Ростовской области остались без электричества из-за непогоды. Отключение света произошло в Аксайском, Пролетарском, Сальском, Зеленоградском и Азовском районе утром 9 января.
Морозы и сильный снегопад повредили линии электропередач и тысячи дончан остались без электричества. Из-за отключения света у жителей Пролетарского района нет водоснабжения.
- На местах аварии работаю 47 бригад и 71 единица техники, - рассказали в Россети Юг. - Восстановить подачу электроэнергии планирую сегодня 9 января.
Напомним, сильная метель накрыла Ростовскую область 8 январь. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.