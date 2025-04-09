В Ростовской области диабетики столкнулись с отсутствием льготных игл в аптеках

Фото: соцсети

В Ростовской области пациенты с диабетом столкнулись с прекращением бесплатного обеспечения иглами для инсулиновых инъекций. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на Ольгу Александрову (имя изменено), чей ребенок страдает от диабета I типа.По словам Ольги, она неоднократно обращалась в детскую поликлинику и аптеки в течение последних месяцев, но все безуспешно.Семья переехала в Ростов около трех лет назад.- У моей дочери диабет уже более десяти лет, сейчас ей 14, – рассказывает Ольга. – В других регионах таких проблем не возникало, а здесь ситуация просто катастрофическая.Проблемы начались еще в 2023 году, когда Ольга уже испытывала трудности с получением игл в поликлинике.Ольга делает ребенку два укола инсулина длительного действия и четыре укола короткого действия перед каждым приемом пищи. Каждый раз им необходима новая игла. В упаковке – 100 штук, а ребенку требуется 180 игл в месяц, то есть две упаковки. В больнице сначала отказывались выписывать рецепт на две упаковки, ссылаясь на то, что выдают только по одной упаковке в месяц. С большим трудом Ольге удалось добиться получения двух упаковок.Женщина отмечает, что с другими льготными лекарствами проблем нет: инсулин, тест-полоски и датчик непрерывного мониторинга глюкозы выдаются на три месяца. Однако иглы необходимо получать каждые 1,5 месяца. Иногда, простояв в очереди к врачу, можно узнать, что игл нет в наличии.Рецепт женщине выписали еще в феврале, но в аптеке им выдали все, кроме иголок. Причем не было никаких иголок вообще. В аптеке женщину предупредили, что как только товар поступит к ним, они оповестят ее через смс, что является обычной практикой при отсутствии льготных медикаментов.В больнице во время плановой госпитализации дочери женщина узнала от других родителей, что дефицит игл – распространенная проблема среди диабетиков. Одна из матерей призналась, что вынуждена использовать одну и ту же иглу для инъекций ребенку несколько раз.Иглы можно приобрести в аптеке, хотя и не в каждой, однако цены на них достаточно высокие. В основном в месяц на покупку упаковок уходит от 1 500 до 3 000 рублей.Срок действия рецепта также создает дополнительные трудности. По истечении срока необходимо повторно посетить врача, отстоять очередь и получить новый рецепт. Обычно, когда лекарства отсутствуют, аптека ставит рецепт на особый контроль, делая его бессрочным. Однако бывают случаи, когда лекарства нет в наличии, а рецепт отказываются ставить на контроль.Рецепт Ольга получила еще в феврале. На дворе уже апрель, но игл так и нет. По словам ростовчанки, регулярные звонки в льготную аптеку на Большой Садовой не приносят результатов: каждый раз она слышит ответ об отсутствии игл.Как сообщает портал DonDay, они позвонили в аптеки на улицах Большой Садовой, Пушкинской и Портовой, Ворошиловском проспекте и везде получили ответ об отсутствии льготных игл. Фармацевты сообщили, что аптеки не могут закупить их уже долгое время, и пообещали перезвонить или написать сообщение, когда иглы поступят в продажу.