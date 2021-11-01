В Ростовской области число зараженных коронавирусом превысило 158 тысяч человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области продолжают регистрировать сотни человек, заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 3 октября, опасный диагноз за сутки подтвердился у 644 человек. Большинство заболевших - люди от 18 до 45 лет. Они составляют 31,2%. Еще 30,1% составили зараженные от 46 до 65 лет; 14,1% - это пенсионеры от 66 до 79 лет; 6% - пожилые заболевшие старше 80 лет; 18,6% - дети. Как правило, дети проще переносят инфекцию, при этом могут быть опасными для своих бабушек и дедушек, так как являются переносчиками заболевания.Всего с начала пандемии число заболевших опасным вирусом превысило 158 тысяч. В связи с нарастающими темпами зараженных, в Ростовской области ввели локдаун. Ограничения продлятся как минимум до 7 ноября. Если эпидситуация не улучшится, власти региона примут решение о продлении ограничительных мер.