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Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 118 тысяч

Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 118 тысяч
Количество зараженных новым коронавирусом в Ростовской области превысило 118 тысяч человек. Об этом сообщает правительство донского региона.

По данным на 18 августа, общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 118 105. Из этого числа 485 человек заразились вирусом за последние сутки. Большая часть новых пациентов - молодые люди от 18 до 45 лет. Также последнее время коронавирусом стали заражаться дети.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, нужен коллективный иммунитет. Для этого необходимо вакцинироваться. На сегодняшний день в Ростовской области прививки от коронавируса сделали более миллиона человек.

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