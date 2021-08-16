Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 118 тысяч

Количество зараженных новым коронавирусом в Ростовской области превысило 118 тысяч человек. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 18 августа, общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 118 105. Из этого числа 485 человек заразились вирусом за последние сутки. Большая часть новых пациентов - молодые люди от 18 до 45 лет. Также последнее время коронавирусом стали заражаться дети.Чтобы предотвратить распространение инфекции, нужен коллективный иммунитет. Для этого необходимо вакцинироваться. На сегодняшний день в Ростовской области прививки от коронавируса сделали более миллиона человек.