В Ростовской области бывший инспектор ДПС отправится в колонию за гибель девушки

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В Ростовской области вынесли приговор бывшему инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по Неклиновскому району. Андрея Шевцова признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека в состоянии опьянения».Трагедия случилась 7 января в Таганроге. В тот вечер 28-летний правоохранитель сел за руль своей «Киа Сид» выпившим. На улице Сызранова он не справился с управлением и на полном ходу влетел в КамАЗ. Удар пришелся на пассажирскую сторону, где сидела 27-летняя девушка. Она скончалась от полученных травм по пути в больницу. Водитель остался жив.Парня задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Во время расследования он находился в СИЗО.Свою вину Андрей не признал. Однако суд счел доказательства достаточными и признал его виновным. Бывший инспектор ДПС отправится в колонию общего режима на восемь с половиной лет.— Приговор в законную силу не вступил, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.