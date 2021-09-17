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В Ростовской области будут судить мужчину, заложившего гранату в машину предпринимателя

В Ростовской области будут судить мужчину, заложившего гранату в машину предпринимателя
В Ростовской области судят мужчину, который подложил в машину предпринимателя гранату. Речь идет о ЧП, случившемся в районе села Пятихатки 9 сентября 2020 года.

В тот день 48-летний Юрий К. сел в свой ВАЗ, чтобы съездить по делам. Не успел он тронуться, как в автомобиле произошел взрыв. Кто-то подложил ему взрывное устройство. Юрий получил множественные оскольчатые ранения и был доставлен в больницу Ростова. К счастью, его удалось спасти.

По подозрению в покушении на убийство был задержан знакомый пострадавшего, с которым у него была ссора. Злоумышленник четко спланировал убийство. Он установил под днище автомобиля купленную на черном рынке осколочную гранату Ф-1. Юрий привел взрывное устройство в действие, заведя мотор машины.

За покушение на убийство и незаконное хранение взрывчатки подозреваемому грозит приличный срок. Если его вину удастся доказать в суде, мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что обвиняемый находится в СИЗО.
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