На Дону мужчину будут судить за сексульные издевательства над бывшей женой

Житель Заветинского района Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в разбое, нарушении неприкосновенности жилища, незаконном лишении свободы, покушении и насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании.По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый проник в квартиру бывшей жены. Угрожая расправой, подонок изнасиловал 34-летнюю женщину. Едва она оправилась от шока, как дончанин опять ворвался в ее дом. В ноябре насильник связал и надругался над своей жертвой снова.Вскоре правоохранители задержали 35-летнего мужчину. В ходе следствия выяснилось, что, помимо сексуальных издевательств над бывшей женой, обвиняемый напал на 45-летнего ростовчанина.- По ходатайству следователя судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.