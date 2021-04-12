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На Дону мужчину будут судить за сексульные издевательства над бывшей женой

На Дону мужчину будут судить за сексульные издевательства над бывшей женой
Житель Заветинского района Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в разбое, нарушении неприкосновенности жилища, незаконном лишении свободы, покушении и насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый проник в квартиру бывшей жены. Угрожая расправой, подонок изнасиловал 34-летнюю женщину. Едва она оправилась от шока, как дончанин опять ворвался в ее дом. В ноябре насильник связал и надругался над своей жертвой снова.

Вскоре правоохранители задержали 35-летнего мужчину. В ходе следствия выяснилось, что, помимо сексуальных издевательств над бывшей женой, обвиняемый напал на 45-летнего ростовчанина.

- По ходатайству следователя судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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